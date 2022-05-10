"Багатьом футболістам, мені надходять повідомлення від воїнів Збройних сил України, воїнів, які захищають нашу країну. Слова плюс-мінус однакові: усі вболівають зараз за збірну України, усі зараз прагнуть, хочуть, щоб збірна України зіграла з Шотландією та обіграла її. Потім обіграла Уельс, вийшла на фінальну стадію чемпіонату світу.

Збірна України офіційно отримала другого суперника в рамках підготовки до півфіналу відбору ЧС-2022

Бо перемога на футбольному полі – це теж перемога країни. Я зараз глобалізую: хлопці кажуть, що успіхи піднімають моральний дух армії. Футбол дає можливість хоч на мить відволіктися, переключити увагу – це також дуже важливо. Таке поняття як психологічна стійкість – є одним із найбільш ключових у військовій справі. Я не фахівець військової справи, але спілкуюсь із людьми, які тримають зброю в руках", – цитує Вацка сайт каналів "Футбол".

Нагадаємо, збірна України 1 червня зіграє проти Шотландії в рамках півфіналу відбору до ЧС-2022. У разі успіху "синьо-жовті" зійдуться з Уельсом за путівку на Мундіаль.

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