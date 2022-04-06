Полуфинал отбора чемпионата между Шотландией и Украиной может оказать влияние на эти команды в рамках еще одного соревнования.

УЕФА и ФИФА рассматривают вариант зачисления результата встречи не только в отборе ЧМ, но и в групповом этапе Лиги наций, сообщает Scottish Sun.

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Подопечные Петракова еще 24 марта должны были сыграть с Шотландией в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022, но из-за начала полномасштабной войны России против Украины встреча была перенесена на июнь. Эти же две сборные попали в группу 1 дивизиона В Лиги наций. В рамках этого турнира шотландцы должны принимать "сине-желтых" 7 июня. Возможно, УЕФА и ФИФА решатся объединить свои соревнования в одном матче, чтобы немного разгрузить график команд.

Напомним, потенциальный соперник Украины в финале отбора ЧМ уже известен – это Уэльс. В рамках Лиги наций двумя другими участниками группы 1 являются Армения и Ирландия.

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