Украина сыграет с Шотландией в полуфинале плей-офф отбора в ЧМ-2022. Где можно посмотреть матч, подскажет Футбол 24.

Матч, как и онлайн-трансляция Шотландия – Украина на Футбол 24, стартует 1 июня в 21:45 по киевскому времени. Поединок, в котором определится, кто будет противостоять Уэльсу в игре за путевку на ЧМ-2022, состоится на Хэмпден-Парк.

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Встреча в прямом эфире покажут телеканалы "Индиго TV", а также "Футбол 1", платформа oll.tv и YouTube-канал Украинской Ассоциации футбола.

Заметим, что Украина заняла второе место (12 очков) в группе D с Францией, Боснией и Герцеговиной, Финляндией и Казахстаном. Шотландия же с 23 пунктами стала второй в квартете F с Данией, Израилем, Австрией, Фарерскими островами и Молдовой.

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