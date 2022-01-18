Сборная Украины в полуфинале квалификации встретится с Шотландией. Матч намечен на 24 марта. Победитель дуэли разыграет путевку в Катар с сильнейшим в паре Уэльс – Австрия.

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Перед стартом квалификации профильный комитет ФИФА принял решение аннулировать все предупреждения игроков, не приведшие к удалению, сообщает официальный сайт УАФ. Следовательно, у футболистов не будет риска получить дисквалификацию за желтую карточку в полуфинальных матчах.

У сборной Украины после группового этапа было сразу восемь игроков основы, для которых еще одно предупреждение означало бы пропуск следующей игры. Это Николай Матвиенко, Эдуард Соболь, Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Сергей Кривцов и Илья Забарный. Также в этом списке мог оказаться Марлос, но он уже завершил выступления в сборной.

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