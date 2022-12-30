"Не хотелось встретить Италию или Португалию. И хотя британские команды тоже сильны, интересно будет встретиться с Шотландией. Жаль только, что мы не сыграем на своем поле. Но ничего, будем готовиться. Мы никого не боимся.

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С шотландцами в следующем году придется встретиться трижды? Таков был жребий Лиги наций. Что ж, тем интереснее будет. Мы еще никогда не играли против Ирландии, потому это тоже будет для нашей сборной хорошим опытом. А с Арменией давно не виделись. Думаю, это будет интересное соперничество. Но если мы хотим возвратиться в дивизион А, нужно выигрывать группу. 21 мая заканчивается чемпионат страны, сборники немного отдохнут, а затем начнем готовиться к поединкам Лиги наций. В июне график матчей будет очень плотным, поскольку придется провести четыре матча за короткий промежуток времени", – цитирует Петракова сайт УАФ.

Напомним, стыковой матч в рамках отбора на Мундиаль Шотландия – Украина состоится 24 марта.

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