"Не хотілося натрапити на Італію чи Португалію. І хоча британські команди теж сильні, цікаво буде зустрітися із Шотландією. Шкода тільки, що ми не зіграємо на своєму полі. Але нічого, готуватимемося. Ми нікого не боїмося.

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Із шотландцями наступного року доведеться зустрітися тричі? Таким був жереб Ліги націй. Що ж, тим цікавіше буде. Ми ще ніколи не грали проти Ірландії, тому це теж буде для нашої збірної гарним досвідом. А з Вірменією давно не бачилися. Думаю, це буде цікаве суперництво. Але якщо ми хочемо повернутися в дивізіон А, потрібно вигравати групу. 21 травня закінчується чемпіонат країни, збірники трохи відпочинуть, а потім почнемо готуватися до поєдинків Ліги націй. У червні графік матчів буде дуже щільним, оскільки доведеться провести чотири матчі за короткий проміжок часу", – цитує Петракова сайт УАФ.

Нагадаємо, стиковий матч в рамках відбору на Мундіаль Шотландія – Україна відбудеться 24 березня.

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