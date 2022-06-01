Тема матча сборной против Шотландии имела чрезвычайно большой вес в украинском футбольном сообществе – причем еще до активной фазы войны с россией. Большинство болельщиков как-то и забыли, что этот поединок является только первой ступенькой к ​​Мундиалю, а в случае успеха необходимо проходить еще и Уэльс. Сейчас же значение битвы в Глазго возросло до тревожных масштабов – и в составе нашей национальной команды, и в прессе, и в соцсетях часто говорят о встрече с шотландцами, как о втором фронте, на котором ни за что нельзя проиграть. Кое-кто пишет даже о необходимости победить в память о жертвах войны – ни больше, ни меньше.

Сегодняшняя встреча действительно имеет огромное значение, а победа сейчас станет еще одним свидетельством несокрушимости Украины. Она очень порадует и воинов и мирных граждан, но хотелось бы не перегибать со смыслами. Все же, это только футбольный матч. Это просто игра, в которой можно торжествовать, а можно и уступить. В случае неудачи, планета не сойдет с оси, а наши защитники не перестанут вести страну к победе. В этом году поводов для накрута и так много, так что стоит относиться к матчу сборной проще.

И все же, выйти на ЧМ-2022 очень хочется. К сожалению, не только нам – шотландцы в течение последних лет сильно прибавили в своем футболе и тоже хотят на свой первый за 24 года Мундиаль. У них выросло сильное поколение, нашедшее себя в АПЛ и других топ-лигах. "Тартановая армия" провела симпатичное Евро-2020 (в частности, отобрав очки у Англии на Уэмбли) и уверенно прошла группу в отборе на Катар – подопечные Стива Кларка одержали шесть побед подряд в группе с Данией и Австрией, обыграв обоих. А помните, как мы сыграли с австрийцами?

Тогда нас подавили интенсивностью и высоким прессингом. Шотландия тоже это умеет. При игре без мяча скотты выстраиваются в схему 5-4-1, формируя компактный блок в центре и выжимая соперника на фланг. Большое внимание уделяется и переходным фазам – при перехвате или отборе команда пытается выскочить в контратаку при 2-3 передачах. Центрхавы сразу создают варианты и атакуют глубину. В данном аспекте "тартановая армия" в этой своей вертикальности очень похожа на Украину Петракова.

Стилистически этот коллектив тоже непрост. Уже сложился стереотип по олдскульному шотландскому стилю с выносами и единоборствами – и эти черты до сих пор присущи скоттам. Тем не менее, в их составе достаточно технических и затейливых исполнителей, способных придержать мяч, скомбинировать на ограниченном пространстве и вырезать тонкий пас. С интеллектом и быстротой мышления у многих тоже полный порядок, ведь представительство Шотландии в топ-чемпионатах гораздо шире, чем у нашей страны.

Словом, нам противостоит очень серьезный соперник, играющий в родных стенах, которого букмекеры считают фаворитом. Вместе с тем, не стоит переоценивать мощь "тартановой армии". Да, у нее в составе есть представители Манчестер Юнайтед, Ливерпуля, Саутгемптона, Норвича и Астон Виллы, есть забивные защитники из крепкой Болоньи, есть лидеры Селтика и сенсационных Рейнджерс – однако при более детальном взгляде с ними не все так круто. Тот же Робертсон утомлён очень сложным и долгим сезоном, а Мактоминай за последний год допустил столько позиционных ошибок, что страшно и вспомнить. Распиаренный Хикки, вероятно, даже не выйдет в старте, ведь делит одну позицию с Робертсоном. Тирни из-за травмы вообще не приехал. А посредственностей в основе Шотландии тоже хватает.

В марте скотты находились в гораздо лучшей игровой форме, но даже в лучших матчах они не демонстрировали чего-нибудь чрезвычайного. Это крепкий дисциплинированный середнячок с рядом высококачественных исполнителей. Представить победу "тартановой армии" над Испанией (резервным составом), две уверенные ничьи с Францией или выход в четвертьфинал Евро затруднительно. А вот от украинцев, при всех проблемах, всегда ждали чего-то подобного – и они это делали! Именно поэтому островитяне переживают за путевку на ЧМ не меньше нас.

Проблема состоит в том, что избивать французов нам удавалось на пике формы, а ныне ее состояние вызывает огромную обеспокоенность. Последний официальный матч "сине-желтые" провели только в конце ноября 2021-го, а компенсировать отсутствие чемпионата и еврокубков длительным майским сбором не получилось – УАФ смогла договориться только с тремя спарринг-партнерами. Этого критично мало. Как иронически подметил Александр Чижевский, разведчики из лагеря Шотландии не получили информацию о украинской сборной.

На самом деле кое-что узнать удалось. Во-первых, в поединках против Борусии М, Эмполи и Риеки использовались две схемы – 4-3-3 и 3-4-3. Основной и наиболее эффективной выглядела модель с "четверкой", но сегодня могут быть и сюрпризы. Во-вторых, сборная отрабатывала выход из-под прессинга через мелкий пас, а позиционное наступление явно основывалось на взаимодействии между Матвиенко и треугольником в центре. В-третьих, понравилась работа Украины в переходных фазах. В конце концов ярко заявили о себе Мудрик и Пихаленок, причем Михаила вполне можно ожидать в основе – и надолго.

В атаке Украина, в принципе, выглядела очень пристойно, но при работе в задней линии приходилось хвататься за сердце. Нашим защитникам критически не хватает игрового тонуса, а проблема с работой при верховых передачах и чтением игры никуда не делась – защитники так же играют исключительно по мячу и ошибаются при сканировании пространства. Опорников это тоже касается. Доходило до смешного – Попов шел на перехват на чужую половину, словно локомотив, а Степаненко сзади его накрывал.

Впрочем, главной проблемой остается игровой тонус. На сборе в Словении футболистов пытались накачать "физикой" как можно сильнее, но игроки присоединялись к лагерю неравномерно, в несколько волн, да еще и травмы залечивали. Как следствие, в спаррингах уже после 60-й минуты "сине-желтые" заметно проседали в активности. Впрочем, приезд наших главных легионеров может значительно улучшить ситуацию – они завершили сезон последними и при этом не играли в каждом матче. Их кондиции должны быть в порядке. Яремчук, например, прекрасно проявил себя в товарняке с Эмполи.

Самое важное что теперь наш состав выглядит полноценным, с нормальными игровыми связями. Во время спаррингов Александру Петракову критически не хватало кадров, так что неоднозначный футбол в мае – это далеко не приговор. Между тем, когда украинцам хватало сил, то даже полурезервом, с кучей проблем сзади и с одним профильным фулбеком-резервистом удавалось демонстрировать приличный уровень организации игры с рядом красивых голов. "Сине-желтые" точно не уступают скоттам в классе, а по уровню настройки сейчас никто не сравнится с Украиной. Важно только не перегореть.

Кадровая ситуация

У сборной Украины нет проблем с составом. Все здоровы, все готовы к бою. Основная интрига связана с выбором схемы – 4-3-3 или 3-4-3. Достаточно вероятной кажется "четверка", ведь в этой модели подопечные Александра Петракова провели мощный финальный отрезок отбора в группе и именно ее использовали в первых таймах против Борусии М и Эмполи. Впрочем, по ходу игры команда может уставать, так что вполне возможен переход на "тройку" в задней линии. Правда, оценить ее качество в товарищеских матчах сложно.

Осторожное начало в "тройке" и переход на 4-3-3 кажется менее вероятным, ведь силы у "сине-желтых" будут быстро завершаться. Украинцам необходимо реализовать свой потенциал по максимуму в первые 60 минут, иначе дальше будет тяжело.

Сборная Шотландии подошла к матчу без кадровых потерь. Тем не менее, важно вспомнить об отсутствии Тирни – это колоссальная потеря для защиты "тартановой армии". Он и в обороне мощный, и в атаке качественно помогает. Без него Арсенал не смог попасть в ЛЧ – вот настолько это серьезный исполнитель.

Ориентировочные составы на матч Шотландия – Украина

Шотландия: Гордон – Хенли, Купер, Хендри – О'Доннели, Мактоминай, Макгрегор, Робертсон – МакГин, Кристи – Адамс

Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Малиновский, Зинченко – Ярмоленко, Яремчук, Мудрик

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Букмекеры не верят в сборную Украины. Они опираются на лучший игровой тонус шотландцев, на огромные проблемы "сине-желтых" с организацией подготовки к матчу и в статистику на Хэмпден Парк – "тартановая армия" в отборе к ЧМ-2022 не проиграла здесь ни одного матча. Здесь с конторами не поспоришь. Скотты действительно находятся в лучшей позиции.

Впрочем, Украина на Хэмпден Парк выходила в четвертьфинал Евро, а Шотландия, при всех достоинствах – это не Франция, а крепкий середнячок, который находится с нами на одном уровне (и только через войну). Нехватку игровой формы частично компенсировали легионеры, также играющие в топ-лигах (в частности, в АПЛ) и становятся лучшими в полуфиналах ЛЧ. Они же компенсируют возникающие на сборах тактические перекосы. А главные звезды скоттов кроме тонуса имеют и усталость.

Трудно поверить, что сине-желтые не пропустят, но мы все равно поставим на победу Украины. Во-первых, в атаке подопечные Александра Петракова продемонстрировали очень хороший уровень взаимодействия и реализации – и это при всех проблемах. Да и выбор кадров в атаке у нас более интересный. Во-вторых, островитянам очень будет не хватать Тирни. В-третьих, шотландцы не играют в какой-то очень мощный футбол – они неплохо разрушают игру соперника и убегают в контратаки, но с креативом и голами все не так перспективно.

В конце концов сложная ситуация с игровым тонусом и моральная важность матча мотивирует украинцев на максимальную концентрацию в мелких эпизодах. Кроме того, тренерский штаб и игроки понимают, что силы далеко не безграничны и что надо как можно скорее реализовать свой потенциал – а значит можно ожидать агрессивного и динамичного футбола от "сине-желтых". В таком режиме Украина очень опасна.

Будет тяжело, будут нервы, но победа – за нами. Мы в это верим.

Рух вытеснит Зорю, сильная сборная и бедные "аграрии" – что будет с украинским футболом?