Шотландия и Норвегия устроили голевую феерию в заключительном матче квалификации к Евро-2024. Смотрите видео голов и обзор игры на "Футбол 24".

Уже на 3-й минуте Норвегия вышла вперед – Доннум классным ударом от стойки застал врасплох Кларка. Шотландия ответила голом Макгинна с пенальти. До перерыва команды еще раз обменялись голами – теперь на гол Ларсена автоголом ответил Эстигор.

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Во втором тайме уже Шотландия вышла вперед благодаря голу Армстронга, но под конец матча Эльюннусси установил окончательный счет – 3:3. Таким образом, именно британцам досталась вторая путевка на Евро-2024 для группы A, а вот Холанд и Ко не попали даже в плей-офф Лиги наций.