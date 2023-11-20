Шотландія та Норвегія влаштували гольову феєрію в завершальному матчі кваліфікації до Євро-2024. Дивіться відео голів та огляд гри на "Футбол 24".

Вже на 3-й хвилині Норвегія вийшла вперед – Доннум класним ударом від стійки застав зненацька Кларка. Шотландія відповіла голом Макгінна з пенальті. До перерви команди ще раз обмінялись голами – тепер на гол Ларсена автоголом відповів Естігор.

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У другому таймі вже Шотландія вийшла вперед завдяки голу Армстронга, але під кінець матчу Ельюннуссі встановив остаточний рахунок – 3:3. Таким чином, саме британцям дісталась друга путівка на Євро-2024 для групи A, а от Холанд і Ко не потрапили навіть до плей-офф Ліги націй.