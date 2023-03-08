"Я читал, что он взял из чемпионата России, из Локомотива и еще откуда-то. Сложно это все. Что говорят люди и что делают – это разные вещи. К сожалению, это наша действительность. Я также этого не пойму. Трудно сказать, чем руководствовался Петраков, особенно в ситуации, в которой сейчас вся наша страна.

Петраков вызвал россиянина в сборную Армении на матч отбора Евро-2024

Это все немного не воспринимается. Ведь есть масса футболистов, которые играют в других странах. Ведь в свое время их сборная натурализовала и французов, и аргентинцев армянского происхождения. Честно говоря, я шокирован всем этим" – поделился Буряк в комментарии Fanday.

Напомним, что Петраков вызвал 15 игроков в сборную Армении, которые выступают за пределами страны. Среди них оказались 4 представителя российского первенства, а у одного из них – Наира Тикнизяна – есть российское гражданство и выступления за молодежные сборные оккупантов.

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