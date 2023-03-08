"Я читав, що він узяв з чемпіонату Росії, з Локомотива та ще звідкись. Складно це все. Що кажуть люди та що роблять – це різні речі. На жаль, це наша дійсність. Я також цього не зрозумію. Важко сказати, чим керувався Петраков, особливо у ситуації, у якій нині вся наша країна.

Петраков викликав росіянина у збірну Вірменії на матч відбору Євро-2024

Це все трохи не сприймається. Адже є маса футболістів, які грають в інших країнах. Адже свого часу їхня збірна натуралізувала і французів, і аргентинців вірменського походження. Чесно кажучи, я шокований усім цим"– поділився Буряк в коментарі Fanday.

Нагадаємо, що Петраков викликав 15 гравців до збірної Вірменії, які виступають за межами країни. Серед них опинились 4 представники російської першості, а в одного з них – Наїра Тікнізяна – є російське громадянство та виступи за молодіжні збірні окупантів.

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