На матч "орлов" с Турцией, который состоится 25 марта в 19:00, бывший тренер главной команды Украины вызвал 15 футболистов, выступающих за пределами Армении.

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В списке есть 4 игрока, которые играют в России. Это Георгий Арутюнян (Краснодар-2), Эдуард Сперцян (Краснодар), Хорен Байрамян (Ростов) и Наир Тикнизян (Локомотив). Последний всю карьеру провел в стране-террористке и даже выступал за молодежные сборные окупантов, но теперь решил играть за армян.

"Благодарен Федерации футбола Армении за этот вызов. Буду стараться доказать, что помогу команде. Это решение было принято по моей инициативе", – прокомментировал дебютный вызов 23-летний защитник.

Кроме 4 игроков, не гнушающихся кровавыми деньгами, есть еще легионеры со всего мира. Полный список выглядит следующим образом: Вараздат Ароян (кипрский Анортосис Фамагуста), Камо Ованнисян (казахская Астана), Андре Чалишер (шведская Броммапойкарна), Хори Арарат (колумбийский Индепендьенте), Эдгар Бабаян (датский Вайле),Тигран Барсегян (словацкий Слован) Лукас Селараян (американский Коламбус Крю), Жирайр Шагоян (болгарский ЦСКА), Ваан Бичахчян (польская Погонь), Саргис Адамян (немецкий Кёльн), Норберто Бриаско Балекян (аргентинский Бока Хуниорс).

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