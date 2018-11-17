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Шкртел покинет Фенербахче – на подписании словака настаивает сам Джеррард

16:00 52 Читати українською
Шкртел покинет Фенербахче – на подписании словака настаивает сам Джеррард
Мартин Шкртел / Фото: соцсети

33-летний защитник Мартин Шкртел хочет стать игроком Рейнджерса.

Защитник Фенербахче Мартин Шкртел отказывает клубу в продлении контракта, сообщает CNN Turk.

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В подписании 33-летнего словацкого защитника заинтересован Рейнджерс. На переходе Шкртела лично настаивает главный тренер шотландского клуба Стивен Джеррард, с которым они вместе выступали за Ливерпуль с 2008 по 2015 год.

Контракт футболиста истекает по окончании текущего сезона.

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Теги
Мартин Шкртел Мартин Шкртел Рейнджерс Рейнджерс Фенербахче Фенербахче Турция Трансферы Стивен Джеррард Стивен Джеррард
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