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Шкртел покине Фенербахче – на підписанні словака наполягає сам Джеррард

16:00 293 Читать на русском
Шкртел покине Фенербахче – на підписанні словака наполягає сам Джеррард
Мартін Шкртел / Фото: соцмережі

33-річний захисник Мартін Шкртел хоче стати гравцем Рейнджерса.

Захисник Фенербахче Мартін Шкртел відмовляє клубу у продовженні контракту, повідомляє CNN Turk.

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У підписанні 33-річного словацького захисника зацікавлений Рейнджерс. На переході Шкртела особисто наполягає головний тренер шотландського клубу Стівен Джеррард, з яким вони разом виступали за Ліверпуль з 2008 по 2015 рік.

Контракт футболіста закінчується після закінчення поточного сезону.

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