Ширер раскритиковал Сарри за новую роль Канте

Звездный форвард сборной Англии 90-х, а ныне – телевизионный эксперт Алан Ширер подверг критике главного тренера Челси Маурицио Сарри, который изменил роль Н'Голо Канте в тактических построениях лондонцев.

"Лестер стал чемпионом Англии с парой защитников Морган-Хут. Они являются неплохими защитниками, но довольно медленными. Канте компенсировал нехватку скорости. Он – лучший опорный полузащитник мира. Жоржиньо же игрок другого класса.

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Сейчас Канте используется впустую. Сарри просто бесцельно тратит его талант. Он располагается выше и справа, но не является атакующим полузащитником. Знаю, что Сарри работал с Жоржиньо в Наполи, поэтому доверяет ему. Но в матче с Тоттенхэмом на Уэмбли Жоржиньо не справился со своими задачами", – рассказал Ширер talkSPORT.

Отметим, что в нынешнем сезоне Н'Голо Канте уже провел 17 матчей во всех турнирах (1 забитый мяч), но, в отличие от предыдущих сезонов, занимает место не перед линией защиты, а ближе к воротам соперника.