Шинник отменил спарринг с клубом из Казахстана из-за того, что там играют украинцы
Команда страны-оккупанта побоялась выходить на поле против наших соотечественников.
Российский Шинник отказался от проведения товарищеского матча с Окжетпесом. Причиной такого решения стало наличие украинских футболистов в составе казахского клуба.
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"Помните недавний скандал с дракой игроков украинского Миная и российского Шинника в одном из отелей Белека? После этого случая ярославский клуб категорически отказался играть против Окжетпеса. В составе кокшетаусцев также есть несколько игроков из Украины, и футболисты Шинника посчитали, что на поле потасовка неизбежна. Но обошлось", – написал журналист Айдын Кожахмет в своем Telegram-канале.
К слову, за Окжетпес выступают Дмитрий Рыжук, Иван Цюпа, Иван Брикнер и Максим Драченко.
Напомним, в турецком отеле, где жил Минай во время зимних сборов, произошла драка с футболистами ярославского Шинника. Форвард закарпатцев Даниил Колесник вступился за уборщицу, которой хамил россиянин. Вместо извинений за свое поведение представитель страны-оккупанта проявил агрессию к женщине, за что и получил "воспитательную пилюлю" от украинского футболиста.
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