Російський Шинник відмовився від проведення товариського матчу з Окжетпесом. Причиною такого рішення стала наявність українських футболістів у складі казахського клубу.

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"Пам'ятаєте недавній скандал із бійкою гравців українського Миная та російського Шинника в одному з готелів Белека? Після цього випадку ярославський клуб категорично відмовився грати проти Окжетпеса. У складі кокшетаусців також є декілька гравців з України, і футболісти Шинника вважали, що на полі бійка неминуча. Але обійшлося", – написав журналіст Айдин Кожахмет у своєму Telegram-каналі.

До слова, за Окжетпес виступають Дмитро Рижук, Іван Цюпа, Іван Брікнер і Максим Драченко.

Нагадаємо, у турецькому готелі, де мешкав Минай під час зимових зборів, відбулась бійка з футболістами ярославського Шинника. Форвард закарпатців Данило Колесник заступився за прибиральницю, якій хамив росіянин. Замість вибачень за свою поведінку представник країни-окупанта проявив агресію до жінки, за що й отримав "виховну пілюлю" від українського футболіста.

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