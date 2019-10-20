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Шикарное выступление Месси, Гризманна и Суареса в видеообзоре матча Эйбар – Барселона – 0:3

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Шикарное выступление Месси, Гризманна и Суареса в видеообзоре матча Эйбар – Барселона – 0:3
Эйбар – Барселона – 0:3 – видео голов и обзор матча

Барселона не имела никаких проблем в матче 9 тура Примеры против Эйбара. Смотрите видео голов и главных моментов встречи на сайте "Футбол 24".

 
Антуан Гризманн 13’
Лионель Месси 58’
Луис Суарес 66’
13’ Антуан Гризманн
58’ Лионель Месси
66’ Луис Суарес

Каталонцы решили не откладывать дело в долгий ящик и вышли вперед уже на 13 минуте благодаря голу Гризманна.

Гризманн отметил улучшение своего взаимодействия с Месси и Суаресом – звездное трио Барселоны разорвало Эйбар

После перерыва напряжение у ворот Эйбара выросло еще больше, ведь включились Месси и Суарес. Аргентинец и уругваец вместе с Гризманном устроили невероятные карусели у ворот "оружейников", которые просто не успевали за быстрыми перемещениями трио.

3:0 – Барселона одержала уверенную победу и вышла на первое место чемпионата Испании.

Барселона на выезде разгромила Эйбар и возглавила турнирную таблицу Примеры

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Испания Эйбар - Барселона Барселона Барселона Эйбар Эйбар Видеоновости
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