Шикарное выступление Месси, Гризманна и Суареса в видеообзоре матча Эйбар – Барселона – 0:3

Барселона не имела никаких проблем в матче 9 тура Примеры против Эйбара. Смотрите видео голов и главных моментов встречи на сайте "Футбол 24".

Каталонцы решили не откладывать дело в долгий ящик и вышли вперед уже на 13 минуте благодаря голу Гризманна.

Гризманн отметил улучшение своего взаимодействия с Месси и Суаресом – звездное трио Барселоны разорвало Эйбар

После перерыва напряжение у ворот Эйбара выросло еще больше, ведь включились Месси и Суарес. Аргентинец и уругваец вместе с Гризманном устроили невероятные карусели у ворот "оружейников", которые просто не успевали за быстрыми перемещениями трио.

3:0 – Барселона одержала уверенную победу и вышла на первое место чемпионата Испании.

Барселона на выезде разгромила Эйбар и возглавила турнирную таблицу Примеры