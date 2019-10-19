Гризманн отметил улучшение своего взаимодействия с Месси и Суаресом – звездное трио Барселоны разорвало Эйбар

Нападающий Барселоны Антуан Гризманн прокомментировал выступление команды в матче 9 тура Примеры против Эйбара.

"Было важно набрать три очка, ведь после игр сборных всегда тяжело играть на выезде. Мы провели хорошую игру, а теперь нужно думать о Лиге чемпионов.

Симеоне – об игре Гризманна рядом с Месси: Это проблема Вальверде

Что касается голевого паса от Лангле, то мы знали, что Эйбар высоко прессингует, поэтому я просил его запускать мяч на меня, как только будет возможность. Умтити вернулся таким сильным, будто у него и не было травм.

У нашего трио с Месси и Суаресом будут матчи лучше, чем этот, будут и хуже. Мы понемногу узнаем друг друга и будем двигаться вперед", – цитирует Гризманна Mundo Deportivo.

Напомним, каждый из звездных форвардов Барселоны видзначивася по одному голу, что принесло уверенную победу над Эйбар (3:0).

Барселона на выезде разгромила Эйбар и возглавила турнирную таблицу Примеры