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Гризманн отметил улучшение своего взаимодействия с Месси и Суаресом – звездное трио Барселоны разорвало Эйбар

17:41 99 Читати українською
Гризманн отметил улучшение своего взаимодействия с Месси и Суаресом – звездное трио Барселоны разорвало Эйбар
Гризманн, Месси и Суарес / Твиттер Барселоны

Нападающий Барселоны Антуан Гризманн прокомментировал выступление команды в матче 9 тура Примеры против Эйбара.

 
Антуан Гризманн 13’
Лионель Месси 58’
Луис Суарес 66’
13’ Антуан Гризманн
58’ Лионель Месси
66’ Луис Суарес

"Было важно набрать три очка, ведь после игр сборных всегда тяжело играть на выезде. Мы провели хорошую игру, а теперь нужно думать о Лиге чемпионов.

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Что касается голевого паса от Лангле, то мы знали, что Эйбар высоко прессингует, поэтому я просил его запускать мяч на меня, как только будет возможность. Умтити вернулся таким сильным, будто у него и не было травм.

У нашего трио с Месси и Суаресом будут матчи лучше, чем этот, будут и хуже. Мы понемногу узнаем друг друга и будем двигаться вперед", – цитирует Гризманна Mundo Deportivo.

Напомним, каждый из звездных форвардов Барселоны видзначивася по одному голу, что принесло уверенную победу над Эйбар (3:0).

Барселона на выезде разгромила Эйбар и возглавила турнирную таблицу Примеры

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Теги
Испания Лионель Месси Лионель Месси Антуан Гризманн Антуан Гризманн Луис Суарес Луис Суарес Барселона Барселона Эйбар - Барселона
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