"Конечно, я допустил большую ошибку, конечно, мне это неприятно. На следующий день я извинился, ушел с канала Футбол, чтобы никого не подставлять. Я переживал, для меня это большой стресс был, потому что такого никогда в жизни не было.

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Я много не пил. Во-первых, я водку, виски, крепкие напитки я даже не пробовал никогда. Мне достаточно пару бокалов – и все

Две телекамеры из двух каналов были, две машины, сразу без разговоров наручники. Но это моя ошибка. Пусть люди увидят, что публичные люди должны отвечать за свои поступки.

Выпил 50 граммов вина – лучше оставьте машину и никогда в жизни не садитесь за руль", – сказал Шевчук в интервью YouTube-каналу. Брутальный футбол.

Напомним, несколько лет назад Вячеслав Шевчук был пойман пьяным за рулем в Киеве после празднования 85-летия донецкого Шахтера. Тогда Шевчука на год лишили водительского удостоверения.

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