"Звісно, я припустився великої помилки, звісно, мені це неприємно. Наступного дня я перепросив, пішов з каналу Футбол, щоб нікого не підставляти. Я переживав, для мене це великий стрес був, тому що такого ніколи в житті не було.

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Я багато не пив. По-перше, горілку, віскі, міцні напої я навіть не пробував ніколи. Мені достатньо декілька бокалів – і все.

Дві телекамери з двох каналів були, дві машини, одразу наручники без розмов. Але це моя помилка. Хай люди побачать, що публічні люди повинні відповідати за свої вчинки.

Випив 50 грамів вина – краще залиште машину і ніколи в житті не сідайте за руль", – сказав Шевчук в інтерв’ю YouTube-каналу Брутальний футбол.

Нагадаємо, декілька років тому В'ячеслава Шевчука спіймали п'яним за кермом у Києві після святкування 85-річчя донецького Шахтаря. Тоді Шевчука на рік позбавили водійського посвіччення.

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