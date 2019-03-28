Шевчук: Стараюсь строить игру Олимпика в похожем стиле со сборной Украины

Главный тренер Олимпика Вячеслав Шевчук поделился впечатлениями от игры национальной сборной в матчах отбора к Евро-2020.

"То, что у Шевченко и его тренерского штаба есть своя философия и свое видение игры чувствовалось еще с первого матча. Сейчас команда действует более слаженно, организованно. С Португалией мне понравилась организация игры Украины.

Шахтер тормозит развитие молодых футболистов, – Шевчук

Думаю, что тренерский штаб планировал начинать оборону чуть выше центра поля. Сборная Португалии – команда высокого уровня, которая заставила нашу команду играть чуть ниже.

Шахтер в спарринге легко разгромил Олимпик – голы зимних новичков, игровая практика для сборников и травма лидера

В матче с Португалией были очень классные отрезки, когда мы контролировали мяч, использовали прессинг в середине поля и оказывали давление. Эта философия игры мне так же нравится, я стараюсь строить игру своей команды в похожем стиле", – поделился Шевчук в интервью Football.ua.