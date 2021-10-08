Нападающий бельгийского Левена и сборной Украины U-21 Николай Кухаревич поделился ожиданиями от дуэли с французскими сверстниками в рамках отбора к чемпионату Европы 2023 года.

"Настроение отличное. Я рад вызову в молодежную сборную Украины. Готовимся к тяжелой встрече, но верим в положительный для нас результат.

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Нам удался сентябрьский сбор, во время которого было добыто две победы. Очень надеемся и в дальнейшем радовать украинских болельщиков. Мы хорошо понимаем друг друга на поле, у нас есть костяк команды, а это плюс для любого коллектива.

Относительно Франции... Думаю, ни для кого не секрет, что это топ-сборная, в которой чуть ли не каждый исполнитель выступает в сильнейших европейских чемпионатах. Но мы настраиваемся на максимальный результат, а там уже посмотрим, как сложится матч. В конце концов и ничья будет неплохим результатом.

Кого бы выделил в лагере суперинка? Естественно, что это Эдуардо Камавинга, который защищает цвета мадридского Реала и стоит около 30 млн евро.

Могу сказать одно – сборная Украины не будет отходить от своей игры. Думаю, шансы забить у нас обязательно будут, важно не транжирить свои моменты", – цитирует Кухаревича официальный сайт УАФ.

Напомним, поединок отборочного турнира Евро-2023 украинская молодежка проведет уже сегодня, 8 октября, во французском Бресте. Начало встречи в 19:30. После двух туров "сине-желтые" лидируют в турнирной таблице, имея в своем активе 6 очков. Франция с 4-мя пунктами идет второй.

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