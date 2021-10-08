"У нас прекрасні молоді таланти. Я впевнений в наших хлопцях. Вони повинні не соромитися, а бути мотивованими, згуртованими і показати хорошу гру. Вони вміють грати в футбол і показують це в матчах, просто не завжди був результат. Я вважаю, що наші хлопці не гірші за суперника, вони зможуть перевірити себе на рівні команди Франції.

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Я працював з Ротанем в Олімпіку. Він був кваліфікованим гравцем, а тепер – тренер з хорошими ідеями. Упевнений, що у нього буде гарне майбутнє. Якщо він буде добре розвиватися, то в майбутньому може стати і головним тренером національної збірної України.

На цьому рівні не так важливий результат, як якість гри. А в національній команді ми вже будемо триматися за результат. Хлопці повинні показувати якість гри, а результат відійде на другий план", – сказав Шевчук у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, поєдинок відбірного турніру Євро-2023 українська молодіжка проведе вже сьогодні, 8 жовтня, у французькому Бресті. Початок зустрічі о 19:30. Після двох турів "синьо-жовті" лідирують у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 6 очок. Франція з 4-ма пунктами йде другою.

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