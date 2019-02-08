Шевчук відзначив тренерські вміння Сабліча після товариського матчу з Шерифом

Головний тренер Олімпіка В'ячеслав Шевчук прокоментував підсумок товариського матчу проти Шерифа.

"Збори йдуть повним ходом, сьогодні провели хороший матч, дали хлопцям різне навантаження. Хтось зіграв 90 хвилин, хтось трохи менше. Грали з хорошою, організованою командою. Видно, що команда Горана Сабліча грає в хороший футбол.

Олімпік переміг чемпіона Молдови Шериф, Ворскла програла Железнічару

Перевірили себе на тлі Шерифа, були як хороші моменти, так і не дуже. Проаналізуємо отримані дані і будемо далі працювати.

У нас є на перегляді низка потенційних новачків, через це трохи порушилася структура гри сьогодні. Це нормально, вони поки не до кінця розуміють нашу гру. Але ми рухаємося в цьому напрямку.

Молодь добре працює, старається. Найчастіше молоді хлопці не стабільні, головне, щоб вони старалися, тільки в цьому випадку вони будуть прогресувати.

Арбітр вибачився перед Шевчуком за зарахований з офсайду гол у матчі Шахтар – Олімпік

Ми із Саблічем грали один проти одного, коли він виступав за Динамо, а я – за Шахтар. Був радий його побачити знову. У нас є спільні знайомі, поговорили про них", – цитує Шевчука офіційний сайт Олімпіка.