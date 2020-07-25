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Шевчук відмовився увійти до тренерського штабу Луческу в Динамо

25 липня 23:46 - Читать на русском
Шевчук відмовився увійти до тренерського штабу Луческу в Динамо
В'ячеслав Шевчук / фото ФК Шахтар

Колишній захисник Шахтаря та збірної України В'ячеслав Шевчук зізнався, що відмовився від пропозиції Мірчі Луческу стати частиною його тренерського штабу в київському Динамо.

"Він хотів розмовляти стосовно мене. Але я йому відразу сказав: "Містере, не потрібно ніяких розмов, я вам бажаю удачі, але я не зможу в силу зрозумілих обставин". Я знаю, що тренер з фізпідготовки Карло Ніколіні, з яким вони працювали близько 20 років, відмовив Луческу, в силу також, напевно, всім зрозумілих обставин.

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Вважаю, що Ніколіні дуже важлива для Луческу фігура, як ферзь в шахах. Довго з ним працює, відчуває Містера, де потрібно підказати щось, зробити якісь заміни. І знаю, що Рінат Леонідович часто спілкувався з Ніколіні, поважав його думку. Тому ось так", – поділився Шевчук у коментарі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, Мірча Луческу підписав контракт з Динамо на 2 роки з можливістю пролонгації ще на рік, спричинивши неймовірний резонанс в українському футболі. За підсумками минулого сезону УПЛ кияни посіли другу сходинку, що дозволить їм зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Додамо, що Шевчук майже всю свою кар'єру провів у Шахтарі – з 2000 по 2002 та з 2005 по 2017 роки.

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Головне Мірча Мірча Луческу В'ячеслав В'ячеслав Шевчук Шахтар Шахтар Динамо Динамо
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