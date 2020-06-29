Шевчук: Не могу понять, что происходит с Михайличенко

Бывший защитник Шахтера и сборной Украины, а ныне эксперт ТК "Футбол" Вячеслав Шевчук не понимает высказываний Алексея Михайличенко в адрес Екатерины Монзуль и ее ассистентов.

Напомним, после поражения Динамо от Десны (2:3) в 28-м туре УПЛ наставник киевлян заявил, что его удивили эмоции в судейской раздевалке после окончания поединка. Главным арбитром матча была Екатерина Монзуль.

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"Я не могу понять, что происходит с Алексеем Михайличенко. Об ошибках арбитра он говорит? Монзуль со своими ассистентами – лучший арбитр в Премьер-Лиге. Я отталкиваюсь от того, кто меньше всех ошибается и на каком уровне проводит матчи. Ведь мы после поединков еженедельно все анализируем", – рассказал Шевчук в эфире программы "Великий футбол".

После 28-ми туров Динамо занимает второе место, опережая Зарю на 2 пункта. В следующем туре подопечные Алексея Михайличенко сыграют против Шахтера, который уже стал чемпионом Украины.

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