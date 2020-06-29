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Шевчук: Не могу понять, что происходит с Михайличенко

15:36 - Читати українською
Шевчук: Не могу понять, что происходит с Михайличенко
Вячеслав Шевчук / сайт телеканалов "Футбол"

Бывший защитник Шахтера и сборной Украины, а ныне эксперт ТК "Футбол" Вячеслав Шевчук не понимает высказываний Алексея Михайличенко в адрес Екатерины Монзуль и ее ассистентов.

12’ Егор Картушов
26’ Ибрагим Каргбо
90+1’ Андрей Гитченко
 
Виктор Цыганков 4’
Виктор Цыганков 86’
4’ Виктор Цыганков
12’ Егор Картушов
26’ Ибрагим Каргбо
86’ Виктор Цыганков
90+1’ Андрей Гитченко

Напомним, после поражения Динамо от Десны (2:3) в 28-м туре УПЛ наставник киевлян заявил, что его удивили эмоции в судейской раздевалке после окончания поединка. Главным арбитром матча была Екатерина Монзуль.

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"Я не могу понять, что происходит с Алексеем Михайличенко. Об ошибках арбитра он говорит? Монзуль со своими ассистентами – лучший арбитр в Премьер-Лиге. Я отталкиваюсь от того, кто меньше всех ошибается и на каком уровне проводит матчи. Ведь мы после поединков еженедельно все анализируем", – рассказал Шевчук в эфире программы "Великий футбол".

После 28-ми туров Динамо занимает второе место, опережая Зарю на 2 пункта. В следующем туре подопечные Алексея Михайличенко сыграют против Шахтера, который уже стал чемпионом Украины.

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Теги
УПЛ Арбитры Десна - Динамо Киев Вячеслав Вячеслав Шевчук Динамо Киев Динамо Киев Десна Десна Алексей Алексей Михайличенко Екатерина Монзуль
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