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Шевчук: Не можу зрозуміти, що відбувається з Михайличенком

15:36 - Читать на русском
Шевчук: Не можу зрозуміти, що відбувається з Михайличенком
В'ячеслав Шевчук / сайт телеканалів "Футбол "

Колишній захисник Шахтаря та збірної України, а нині експерт ТК "Футбол" В'ячеслав Шевчук не розуміє висловлювань Олексія Михайличенка на адресу Катерини Монзуль та її асистентів.

12’ Єгор Картушов
26’ Ібрагім Каргбо
90+1’ Андрій Гітченко
 
Віктор Циганков 4’
Віктор Циганков 86’
4’ Віктор Циганков
12’ Єгор Картушов
26’ Ібрагім Каргбо
86’ Віктор Циганков
90+1’ Андрій Гітченко

Нагадаємо, після поразки Динамо від Десни (2:3) у 28-му турі УПЛ наставник киян заявив, що його здивували емоції у суддівській роздягальні по завершенні поєдинку. Головним арбітром матчу була Катерина Монзуль.

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"Я не можу зрозуміти, що відбувається з Олексієм Михайличенком. Про які помилки арбітра він говорить? Монзуль зі своїми асистентами – найкращий арбітр у Прем'єр-Лізі. Я відштовхуюсь від того, хто найменше за всіх помиляється і на якому рівні проводить матчі. Адже ми після поєдинків щотижня все аналізуємо", – розповів Шевчук в ефірі програми "Великий футбол".

Після 28-ми турів Динамо посідає друге місце, випереджаючи Зорю на 2 пункти. В наступному турі підопічні Олексія Михайличенка зіграють проти Шахтаря, який вже став чемпіоном України.

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Теги
УПЛ Арбітри Десна - Динамо В'ячеслав В'ячеслав Шевчук Динамо Динамо Десна Десна Олексій Олексій Михайличенко Катерина Монзуль
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