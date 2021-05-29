"Я давно наблюдал за Сассуоло. Де Дзерби – это молодой топовый тренер. Очень много специалистов, журналистов в Украине говорили о нем плохие вещи, но он – топ.

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Кто говорил? Например, Цыганык. Он сказал, что это ноунейм. Я когда прочитал, что Игорь это сказал... Это недоразумение, это означает, что он не разбирается в футболе", – сказал Шевчук в комментарии журналисту Роману Бебеху на его странице в Instagram.

Напомним, контракт итальянского специалиста с Шахтером рассчитан на два года.

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