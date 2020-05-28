Как Шевченко выиграл Лигу чемпионов, забив Буффону решающий пенальти – 17 лет знаменитому финалу Милана и Ювентуса

28 мая 2003 года Андрей Шевченко в составе Милана выиграл Лигу чемпионов, забив решающий пенальти в ворота Ювентуса.

Тот финал стал вторым в истории ЛЧ, в котором встречались команды из одной страны – после дуэли Реала и Валенсии в 2000 году. Основное время поединка завершилось нулевой ничьей. Андрей Шевченко отметился голом, но взятие ворот было отменено.

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В итоге, победитель Лиги чемпионов определялся в серии послематчевых пенальти. Буффон взял 2 пенальти, а Дида – 3. Решающий удар исполнил Андрей Шевченко, который и принес "россонери" 6-й Кубок ЛЧ в истории клуба. Форвард стал первым футболистом в истории независимой Украины, победивший в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов 2002/03. Финал

Ювентус – Милан – 0:0 (по пен. 2:3)

Ювентус: Буффон, Тюрам, Феррара, Тудор (Биринделли, 42), Монтеро, Каморанези (Конте, 46), Таккинарди, Давидс (Салайета, 65), Дзамбротта, Дель Пьеро, Трезеге

Тренер: Марчелло Липпи

Милан: Дида, Костакурта (Роке Жуниор, 66), Неста, Мальдини, Каладзе, Гаттузо, Пирло (Сержиньо), Зеедорф, Руи Кошта (Амброзини, 87), Шевченко, Индзаги

Тренер: Карло Анчелотти

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