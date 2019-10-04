Шевченко викликав у збірну України ще трьох гравців на поєдинки проти Литви та Португалії

Головний тренер збірної України вирішив довикликати в національну команду ще трьох футболістів – Сергія Сидорчука, Віктора Коваленка та Євгена Шахова.

Півзахисники Віктор Коваленко (Шахтар), Сергій Сидорчук (Динамо) та Євген Шахов (Лечче) переведені в основний список гравців, які викликані в національну команду на поєдинки відбору до Євро-2020 проти Литви та Португалії. Про це інформує офіційний сайт УАФ.

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Усі троє спочатку були в резервному списку гравців. 7 жовтня вони прибудуть до Харкова – саме там "синьо-жовті" розпочнуть підготовку до матчів проти Литви (11 жовтня) та Португалії (14 жовтня).

Збірна України посідає перше місце у групі B, маючи в активі 13 очок. Португальці на 2 сходинці з 8 пунктами.

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