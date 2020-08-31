"Все хорошие, квалифицированные футболисты. Играет мой одноклубник Фройлер, но пропустит матч из-за травмы в ЛЧ. Думаю, для них это потеря.

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Швейцария – очень сбалансированная команда. Тренер поставил им неплохую игру, они неплохо выступали в последние годы. Будет очень тяжелый матч, будет очень трудно вскрыть оборону. Они могут и прессинговать, играть 3-5-2, поэтому будет очень трудно.

Тренерский штаб нам уже показал некоторые моменты, думаю, еще будет теория, видео, на тренировках отработаем некоторые моменты. Думаю, подготовимся и найдем ключ, как победить", – сказал Малиновский для Футбол NEWS.

Поединок Лиги наций Украина – Швейцария состоится 3 сентября во Львове, начало в 21:45.

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