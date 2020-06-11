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Шевченко вспомнил свой победный дубль в ворота Швеции на Евро-2012 – атмосферное видео

20:53 52 Читати українською
Шевченко вспомнил свой победный дубль в ворота Швеции на Евро-2012 – атмосферное видео
Андрей Шевченко / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил свой первый матч на Евро-2012 в статусе игрока "сине-желтых".

11 июня 2012 года состоялся поединок первого тура группового этапа чемпионата Европы между Украиной и Швецией, которым команда Олега Блохина стартовала на домашнем Евро.

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Счет в матче открыл нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович. Однако позже Андрей Шевченко ответил дублем. Именно эти события вспомнил нынешний наставник сборной Украины, опубликовав соответствующее видео в своем Твиттере.

Тот матч между Украиной и Швецией так и закончился со счетом 2:1. Правда, в итоге подопечные Блохина не вышли из группы, уступив Франции и Англии в следующих поединках.

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