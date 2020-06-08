У Львові – Роналду, а в Донецьку – грозовий Блохін. 12 моментів, якими нам запам’яталося Євро-2012

Рівно 8 років тому стартував чемпіонат Європи, який приймали Польща та Україна. "Футбол 24" пропонує згадати найфеєричніші речі, що відбулися на нашій території.

Отож, 8-го червня, о 19:00 за київським часом, стартував матч-відкриття Євро-2012. На варшавському Національному стадіоні імені Казімежа Гурського збірна Польщі не зуміла обіграти греків – 1:1. Натомість у Вроцлаві Росія познущалася з Чехії – 4:1.

Перший матч на українській землі відбувся наступного дня. У Харкові збірна Данії мінімально обіграла Нідерланди (1:0), а на "Арені Львів" Німеччина завдяки голу Маріо Гомеса залишила із "бубликом" Роналду і його Португалію.

Проте далеко не завжди найцікавіші події відбуваються безпосередньо на футбольному полі. Читаємо, переглядаємо, згадуємо. І – ностальгуємо.

Роналду і львівський коровай

"Львів – це дуже гарне місто", – відповів лідер збірної Португалії на прес-конференції перед матчем із Німеччиною. Ще в аеропорту зіркового гостя зустріли короваєм – він урвав собі шматочок і скуштував.

Біля готелю "Нобіліс", де зупинилися португальці, вже чатували мисливці за автографами. А коли Роналду вийшов до автобуса, щоб вирушити на "Арену Львів", то опинився у центрі уваги близько 500 шанувальників свого таланту.

Щоправда, потужний саппорт не допоміг Кріштіану – у Львові він так і не забив. Португальці поступилися Бундестіму, але обіграли Данію (3:2). Лідер команди розігрався вже у Харкові, де розписався дублем у воротах Нідерландів.

Дубль Шевченка

Збірна України, як учасник групи D, стартувала в останній ігровий день 1-го туру. У присутності майже 65 тисяч глядачів, які заполонили "Олімпійський", команда Олега Блохіна здобула вольову перемогу над Швецією (2:1). На гол Ібрагімовіча одразу двічі відповів Андрій Шевченко. Ці м’ячі стали останніми у кар’єрі нашого форварда. Такого емоційного Віктора Вацка ми не чули з часу чвертьфінальної серії пенальті на ЧС-2006.

Хлопчак, який прославився на весь світ

Матч Україна – Швеція став особливим не лише через голи Шевченка і нашу перемогу. Хлопчак у футболці із символікою Євро і синьо-жовтим прапором потрапив у кадр телетрансляції саме тоді, коли святкував взяття воріт скандинавів. Робив це настільки щиро та емоційно, що одразу став зіркою всесвітньої "павутини". Зокрема, фото маленького українця у себе виклали такі престижні видання як ESPN i SportsCenter.

З’ясувалося, що героя звати Тимур, він мешкає у Києві. Для 6-річного хлопчака це був перший у житті похід на футбол. Звідси й шалена радість, яка стала найкращою ілюстрацією унікального вечора в історії українського футболу.

Голландці у Харкові

Збірна Нідерландів – одне з головних розчарувань Євро-2012. "Помаранчеві" програли три матчі з трьох і посіли останнє місце у своєму квартеті. Проте численна голландська торсида, яка десантувалася у Харкові (тут пройшли всі три матчі їхньої команди) – один із найяскравіших спогадів чемпіонату. Приміром, харківська журналістка однозначно запам’ятала їх на все життя.

Шведи у Києві

Тим часом столицю України підкорили уболівальники збірної Швеції. Ввічливі, позитивні і неагресивні. Жодних "третіх таймів", як це було на території Польщі. Скандинави знайшли спільну мову із українськими вболівальниками. Окрім взаємної симпатії їх поєднували ще й однакові кольори державного прапора. Свою єдину перемогу на турнірі Швеція здобула у 3 турі, обігравши на "Олімпійському" збірну Франції. І хоча жодних турнірних дивідендів для команди Ібрагімовіча ці 3 очки не принесли, уболівальники у синьо-жовтих футболках святкували успіх до 6-ї ранку. Кияни за таку галасливу поведінку на своїх гостей не образилися. На них нереально ображатися.

Гроза над "Донбас Ареною"

На матчі 2 та 3 турів збірна України переїхала в Донецьк. Переїзд виявився нефартовим – дві поразки від Франції та Англії. Причому, проблеми для нашої команди розпочалися вже зі стартового свистка матчу проти "Ле Бльо". "Донбас Арену" вкутали густі грозові хмари, розпочався ураган. Це було воістину апокаліптичне видовище.

На 5-ій хвилині головний арбітр Бьорн Куйперс зупинив гру і відправив команди у роздягальні. Поєдинок відновився тільки через годину. Голи Менеза і Кабая принесли французам комфортну перемогу (2:0).

Домовина для Сола Кемпбелла

У переддень поєдинку між збірними України та Англії британські фанати організували у Донецьку чудернацьку процесію. Вони несли домовину, а також розмахували транспарантами. Мета акції – спростувати слова екс-захисника Тоттенхема, Арсенала і збірної Англії Сола Кемпбелла, який агітував своїх співвітчизників відмовитися від поїздки на Євро. Він переконував, що в Україні та Польщі процвітає расизм і футбольний хуліганізм, відтак, мовляв, у британців будуть великі шанси "повернутися у домовині".

Англійські фанати висміяли таку позицію Кемпбелла. "Від українського народу я отримав прекрасний прийом", – сказав журналістам Піт Харпер, темношкірий вболівальник із Шеффілда. Передавши "привіт" Солу, англійці запевнили, що прихоплять домовину і на "Донбас Арену", щоб демонструвати під час матчу.

Кашшаї

У матчі зі збірною Англії команду Блохіна влаштовувала лише перемога. Проте на 48-ій хвилині Вейн Руні вивів британців вперед. Українцям вдалося переламати гру і у ворота Джо Харта назрівав логічний гол. Його забив Марко Девіч, проте угорський рефері Віктор Кашшаї взяття воріт скасував. На відеоповторі чітко видно, що Джон Террі вибив м’яч вже після того, як він перетнув лінію. Психологічно зламана синьо-жовта команда так і не змогла бодай зрівняти рахунок. Помилка Кашшаї коштувала нам виходу у плей-офф Євро-2012.

Невдовзі угорець визнав свою провину: "Після матчу ми переглянули відеоповтори і одразу зрозуміли, що припустилися помилки. У нас дуже невдячна професія. Ми можемо прийняти 199 правильних рішень, але одна помилка може стати фатальною".

Іріша Блохіна

Ще свіжа у пам’яті Поліна Логунова – приманка для чоловічої аудиторії "Великого футболу" під час Євро-2016. Її попередницею була Іріша Блохіна – донька тодішнього головного тренера збірної України. Актриса і співачка в одній особі виконала український гімн Євро-2012 "Об’єднаємо весь світ”, а також непогано спрацювалася із Олександром Денисовим та експертами "Великого футболу". Невдовзі студія "Квартал 95" розіграла пародію на Ірішу, а заодно і на згаданого вище Віктора Кашшаї. Дивимося!

Феєричні прес-конференції Блохіна

Олег Блохін завжди відзначався крутим характером. Упродовж циклу Євро-2012 у цьому переконалися журналісти на власній шкурі.

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Епічний Балотеллі

Форвард збірної Італії Маріо Балотеллі провів цей чемпіонат Європи на неймовірному куражі. Він забив 3 м’ячі, що дало йому змогу розділити перше місце снайперського заліку Євро-2012 із Фернандо Торресом, Маріо Гомесом, Кріштіану Роналду, Аланом Дзагоєвим та Маріо Манджукічем. До того ж, Бало вдало реалізував 11-метровий у чвертьфінальній серії пенальті проти збірної Англії, яка відбулася у Києві.

Особливо вдався форварду півфінальний матч Італія – Німеччина. Балотеллі двічі розписався у воротах Нойєра, а після того, як подвоїв перевагу Скуадри Адзурри, скинув футболку і зайняв специфічну стійку. Так-так, ідею для популярної серії мемів надав саме цей поєдинок, який, щоправда, відбувся у Варшаві.

А Київ побачив розпач здавалося б незворушного СуперМаріо. Він повернувся до столиці України, щоб зіграти у фіналі Євро проти Іспанії, але його команда зазнала болючого фіаско.

Нерівний бій у фіналі

У Джіджі Буффона – карма. Його захист діє супернадійно, але настає час фінального матчу – і у ворота влітають гол за голом. Так було у фіналах Ліги чемпіонів проти Реала і Барселони, так сталося у 2012-му. Упродовж турніру збірна Італії пропустила 3 голи у 5 матчах. Один із них – від іспанців, з якими команда Пранделлі розписала у групі нічию 1:1.

У фіналі це була зовсім інша Іспанія – справжня Фурія Роха. Чемпіони світу та Європи зробили вагому заявку на перемогу ще в першому таймі: Сілва та Альба двічі змусили Буффона капітулювати. Після перерви, коли Італія розкрилася, Торрес та Мата довели рахунок до 4:0. Красивий апогей історії про чемпіонську команду Вісенте дель Боске. Вже через два роки вона зганьбиться на бразильському Мундіалі, проте Україні піренейці запам’яталися потужним механізмом без слабких місць.

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Україна впоралася із надскладним завданням і гідно прийняла один із найпрестижніших футбольних турнірів планети. Після себе Євро-2012 залишив не тільки яскраві спогади, чимало з яких описані у цьому матеріалі, але й стадіони нового покоління, сучасні аеропорти та готелі. Інтерес українців до футболу досягнув свого історичного максимуму. У сезоні 2012/13 середня відвідуваність матчів УПЛ склала 12602 глядачі. Прогрес перекреслила війна. Ми втратили (тимчасово?) неймовірну "Донбас Арену", а від Донецького аеропорту залишилися руїни. Проте це тема для зовсім іншої розмови.

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