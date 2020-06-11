Шевченко пригадав свій переможний дубль у ворота Швеції на Євро-2012 – атмосферне відео

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко пригадав свій перший матч на Євро-2012 у статусі гравця "синьо-жовтих".

11 червня 2012 року відбувся поєдинок першого туру групового етапу чемпіонату Європи між Україною та Швецією, яким команда Олега Блохіна стартувала на домашньому Євро.

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Рахунок у матчі відкрив нападник збірної Швеції Златан Ібрагімовіч. Однак згодом Андрій Шевченко відповів дублем. Саме ці події пригадав нинішній наставник збірної України, опублікувавши відповідне відео у своєму Твіттері.

Той матч між Україною та Швецією так закінчився з рахунком 2:1. Щоправда, у підсумку підопічні Блохіна не вийшли з групи, поступившись Франції та Англії в наступних поєдинках.

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