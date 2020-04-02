Шевченко: Восемь лет в Милане приблизили меня к итальянцам

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о лучших моментах карьеры в составе итальянского Милана.

"Красный и черный цвета всегда будут в моем сердце. Это цвета клуба, который дал мне так много: сделал победителем Лиги чемпионов и помог достичь всего в футболе. Милан следил за мной в течение двух лет до трансфера. Мне было 22 года, и я был готов к следующему шагу в карьере – испытать себя в самой сложной лиге и играть против лучших команд мира.

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Сначала мне было нелегко адаптироваться. Тогдашний тренер Альберто Дзаккерони сыграл огромную роль в моем хорошем старте в клубе. Он был умным человеком и очень хорошим тренером, который меня постепенно подводил, поэтому я не всегда был в стартовом составе, но я постепенно становился увереннее. Я прекрасно себя чувствовал и стал лучшим бомбардиром в дебютном сезоне. Я был счастлив, но хотел что-то выиграть с командой. Второй сезон был для нас очень сложным, потому что произошла смена тренера. Несмотря на это, я снова провел отличный сезон и забил 24 мяча, но мы ничего не выиграли.

Победа в чемпионате на Сан-Сиро в матче против Ромы, главных претендентов на титул, была просто незабываемым днем. Я помню, как непривычно было видеть миланских болельщиков на стадионе, которые празднуют это большую победу. Это был, безусловно, один из лучших моментов моей футбольной карьеры. Было очень эмоционально, когда "Золотой мяч" передали мне на Сан-Сиро на следующей домашней встрече перед миланскими болельщиками. Видеть всех этих людей было незабываемо.

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Милан – это мой второй дом, поэтому мои восемь лет, проведенные там, приблизили меня к итальянцам. Я буду помнить Италию за то, что я выиграл и чего достиг, но, прежде всего, за мои отношения с итальянцами и их болельщиками, особенно из Милана", – цитирует Шевченко пресс-служба "россонери".