"У меня не было шансов" Шевченко вспомнил свое первое противостояние с Мальдини

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил, как в своем втором матче за национальную команду противостоял легендарному Паоло Мальдини.

"После крупного поражения в Хорватии (0:4) мы вернулись в Киев понятно в каком настроении. Хотя скучать было некогда - через три дня нас ждал матч с Италией на главной арене страны. В этой встрече все решилось уже в первом тайме. итальянцы приехали с полной уверенностью в своих силах, но добивать нас не стали и выиграли со счетом 2: 0.

Шевченко попал в символическую сборную Анчелотти - итальянский тренер проигнорировал Роналду

У них тогда была очень мощная команда. Помню, играл чуть правее и постоянно пересекался с Паоло Мальдини. Против него у меня тогда вообще не было шансов даже в плане физики – ни развернуться, ни убежать, ни выиграть борьбу. Защитник Милана не давал вздохнуть! Хотя я очень рассчитывал на свою скорость. Мы, кстати, часто вспоминали с Мальдини нашу первую встречу. Он улыбался и говорил: "Наша команда тогда не видела никаких проблем". Тот матч показал, к чему нужно стремиться. Опыт игр с Хорватией и Италией был бесценный, я видел перспективу в своей игре и понимал направление своей работы. Был уверен, что смогу выступать на таком уровне", – цитирует Шевченко zbirna.com.

К слову, в том отборе к Евро-1996 сборная Украины заняла 4 место в своей группе – "сине-желтых" опередили Хорватия, Италия и Литва.

"Только я завершил международную карьеру, Италия выиграла Кубок мира". Правила жизни миланского герцога Паоло Мальдини