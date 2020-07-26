Шевченко вместе с семьей и Бекхэмом отдыхал в Италии – колоритные фото

Андрей Шевченко провел выходные в теплом кругу семьи и друзей на итальянском побережье, о чем свидетельствуют фото наставника сборной Украины в соцсетях.

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Также на отдыхе Шева встретился с английской легендой Дэвидом Бекхэмом, звезды вспомнили молодые годы и поиграли в футбол.

Напомним, уже осенью сборная Украины сыграет поединки в элитном дивизионе Лиги наций, где соперниками подопечных Шевченко станут Германия, Испания и Швейцария.

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