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Шевченко вместе с семьей и Бекхэмом отдыхал в Италии – колоритные фото

09:55 - Читати українською
Шевченко вместе с семьей и Бекхэмом отдыхал в Италии – колоритные фото
Андрей Шевченко с семьей / Фото Instagram

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко решил набраться сил перед осенними матчами "сине-желтых".

Андрей Шевченко провел выходные в теплом кругу семьи и друзей на итальянском побережье, о чем свидетельствуют фото наставника сборной Украины в соцсетях.

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Также на отдыхе Шева встретился с английской легендой Дэвидом Бекхэмом, звезды вспомнили молодые годы и поиграли в футбол.

Напомним, уже осенью сборная Украины сыграет поединки в элитном дивизионе Лиги наций, где соперниками подопечных Шевченко станут Германия, Испания и Швейцария.

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Теги
Сборная Украины Андрей Андрей Шевченко Дэвид Дэвид Бекхэм
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