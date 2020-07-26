Шевченко разом з сім'єю та Бекхемом відпочивав в Італії – колоритні фото

Андрій Шевченко провів вихідні у теплому колі сім'ї та друзів на італійському узбережжі, про що свідчать фото наставника збірної України у соцмережах.

Чемпіону НБА пообіцяли знайомство із Шевченком: він вболівав за Динамо і пройшовся по Мілевському та Алієву

Також на відпочинку Шева зустрівся з англійською легендою Девідом Бекхемом, зірки пригадали молоді роки та пограли у футбол.

Нагадаємо, вже восени збірна України зіграє поєдинки у елітному дивізіоні Ліги націй, де суперниками підопічних Шевченка стануть Німеччина, Іспанія та Швейцарія.

Україна дізналася календар матчів Ліги націй і регламент жеребкування відбору ЧС-2022 – важкий шлях та проблеми