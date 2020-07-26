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Шевченко разом з сім'єю та Бекхемом відпочивав в Італії – колоритні фото

09:55 - Читать на русском
Шевченко разом з сім'єю та Бекхемом відпочивав в Італії – колоритні фото
Андрій Шевченко з сім'єю / Фото Instagram

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вирішив набратись сил перед осінніми матчами "синьо-жовтих".

Андрій Шевченко провів вихідні у теплому колі сім'ї та друзів на італійському узбережжі, про що свідчать фото наставника збірної України у соцмережах.

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Також на відпочинку Шева зустрівся з англійською легендою Девідом Бекхемом, зірки пригадали молоді роки та пограли у футбол.

Нагадаємо, вже восени збірна України зіграє поєдинки у елітному дивізіоні Ліги націй, де суперниками підопічних Шевченка стануть Німеччина, Іспанія та Швейцарія.

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Теги
Андрій Андрій Шевченко Збірна України Девід Девід Бекхем
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