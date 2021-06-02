Авторитетный портал Transfermarkt подсчитал, сколько "стоит" окончательная заявка сборной Украины на Евро-2020.

Общая стоимость "сине-желтых" составляет 197,2 млн евро. Не следует забывать, что на этот раз разрешили взять 26 игроков вместо привычных 23-х.

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Средняя цена игрока сборной Украины по версии Transfermarkt – 7,58 млн евро. Самым дорогим ожидаемо стал Руслан Малиновский, которого оценили в 30 млн евро. Самые скромные цифры пока у Георгия Судакова – юный хавбек Шахтера стоит 800 тысяч евро.

Напомним, свой первый матч на Евро-2020 сборная Украины проведет против Нидерландов в воскресенье, 13 июня. Двумя другими соперниками по группе являются Австрия и Северная Македония.

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