Шевченко и Миколенко после удаления в матче с Финляндией / Сайт УАФ

Представитель комитета арбитров УЕФА Сергей Бойко провел консультацию для подопечных и тренерского штаба Андрея Шевченко, сообщает официальный сайт УАФ. Футболистам напомнили или более подробно растолковали следующие моменты:

– неправомерные контакты и опасная игра против оппонента во время единоборств, а также задержка соперника могут привести к удалению или по меньшей мере предупреждению;

– симулянты также будут награждены желтой карточкой за попытку обмануть арбитра;

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– случайное попадание мяча в руку игрока, после которого его партнер забивает мяч в ворота соперника, не будет считаться нарушением правил, и такой гол будет засчитан. Если же мяч залетит в ворота непосредственно от руки автора гола, то его отменят;

– арбитры начнут строже относиться к эмоциональным протестам. Если футболисты окружают рефери с требованием изменения решения или наказания оппонента, то минимум один из них получит предупреждение. Так же будет караться предупреждением демонстративная жестикуляция с требованием показать "горчичник" оппоненту.

Напомним, Евро-2020 начнется для "сине-желтых" 13 июня матчем с Нидерландами. Также в группе C сборная Украины сыграет с Австрией и Северной Македонией.

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