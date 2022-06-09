"Этот благотворительный вечер прошел очень хорошо. Мне было приятно, что поддержать меня приехали наши украинские звезды – Сергей Стаховский и Элина Свитолина. Также были представители футбольной Англии Джон Терри, Петр Чех, Джейми Каррагер и Гарри Линекер.

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Вечер прошел очень хорошо. На стадионе для крикета был организован лотрум. Это значимое место для Великобритании, там проводится множество мероприятий. Было очень много лотов, включая онлайн. Были лоты, связанные с игрой в гольф, были лоты посещения концертов. Был даже лот – игра на стадионе Уэмбли. Он предполагает, что можно взять две команды и провести матч на этой арене.

Был лот и от меня – несколько матчей в гольф. Я либо поддержу, либо буду участвовать в игре, либо буду тренером. В одной из команд будет Терри (тренером или игроком), а в другой – я. Было собрано около 1 миллиона долларов. Может, чуть больше, может, чуть меньше, – рассказал Шевченко в программе "Сніданок з 1+1".

Напомним, Андрей Шевченко во время войны в Украине активно работает на информационном фронте, призывая мир поддерживать Украину и помогать ей, а также жертвует деньги. Отныне он вместе с теннисисткой Элиной Свитолиной присоединились к инициативе Президента Украины Владимира Зеленского UNITED 24 – площадке для сбора благотворительных пожертвований в поддержку нашей Родины.

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