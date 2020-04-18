Шевченко в Челси: британский журналист выделил неочевидные плюсы от трансфера

Журналист Саймон Джонсон в своей статье на ресурсе The Athletic назвал не совсем очевидные плюсы для Челси от перехода Андрея Шевченко из Милана.

"От прибытия Шевченко было два положительных момента. Первый – это вдохновило Дидье Дрогба на новый уровень. Второй – Шевченко сыграл важную роль в сохранении Бранислава Ивановича, который через некоторое время после перехода в 2008 году хотел покинуть Челси из-за того, что совсем не играл.

"Один из 3-х настоящих монстров атаки": Шевченко бешеными голами за Динамо уничтожал грандов ЛЧ – во всем мире обожают

Шевченко, который был его другом, убедил его остаться. Очевидно, что Челси заплатил большие деньги за гораздо большие вещи, чем эти, но, тем не менее, это также было очень важно", – написал журналист в колонке на The Athletic.

Напомним, Шевченко перебрался в Челси в 2006 году, но провел в команде только 2 сезона.

Шевченко та Челсі: дружба з Абрамовичем і мрія, яка перетворилася в кошмар, або Найкращу главу ще не написано