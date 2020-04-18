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Шевченко в Челси: британский журналист выделил неочевидные плюсы от трансфера

18 апреля 21:58 69 Читати українською
Шевченко в Челси: британский журналист выделил неочевидные плюсы от трансфера
Андрей Шевченко и Дидье Дрогба / Getty Images

Журналист Саймон Джонсон в своей статье на ресурсе The Athletic назвал не совсем очевидные плюсы для Челси от перехода Андрея Шевченко из Милана.

"От прибытия Шевченко было два положительных момента. Первый – это вдохновило Дидье Дрогба на новый уровень. Второй – Шевченко сыграл важную роль в сохранении Бранислава Ивановича, который через некоторое время после перехода в 2008 году хотел покинуть Челси из-за того, что совсем не играл.

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Шевченко, который был его другом, убедил его остаться. Очевидно, что Челси заплатил большие деньги за гораздо большие вещи, чем эти, но, тем не менее, это также было очень важно", – написал журналист в колонке на The Athletic.

Напомним, Шевченко перебрался в Челси в 2006 году, но провел в команде только 2 сезона.

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