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Шевченко стал брендом пива на Западе – производитель интригует загадочным номером

18:49 20 Читати українською
Шевченко стал брендом пива на Западе – производитель интригует загадочным номером
Андрей Шевченко / УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко популярен и за океаном – легендарный нападающий получил именное пиво.

Фамилия Шевченко попала на банку канадского пива, фотографии которого уже распространились сетью. Интересно, что производитель нанес 9 номер на бутылку с пивом вместо легендарной 7, под которой Шевченко выступал в Динамо, Милане, Челси и сборной Украины.

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"Мы знаем, что Шева играл под 7 номером, но это очень длинная история", – пояснили пивовары. Добавим, что производством этого пива занимается небольшая, независимая компания.

Напомним, в 2016 году Шевченко уже становился героем мемов с пивом. Тогда болельщики Милана смеялись над соседями из Интера, которые дважды уступили Хапоэль Беер-Шева и сделали забавную картинку с украинским нападающим из-за созвучности его фамилии с названием израильской команды.

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Теги
Мир футбольные курьёзы Андрей Шевченко Андрей Шевченко
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