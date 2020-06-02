Шевченко стал брендом пива на Западе – производитель интригует загадочным номером

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко популярен и за океаном – легендарный нападающий получил именное пиво.
Фамилия Шевченко попала на банку канадского пива, фотографии которого уже распространились сетью. Интересно, что производитель нанес 9 номер на бутылку с пивом вместо легендарной 7, под которой Шевченко выступал в Динамо, Милане, Челси и сборной Украины.
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"Мы знаем, что Шева играл под 7 номером, но это очень длинная история", – пояснили пивовары. Добавим, что производством этого пива занимается небольшая, независимая компания.
Напомним, в 2016 году Шевченко уже становился героем мемов с пивом. Тогда болельщики Милана смеялись над соседями из Интера, которые дважды уступили Хапоэль Беер-Шева и сделали забавную картинку с украинским нападающим из-за созвучности его фамилии с названием израильской команды.
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