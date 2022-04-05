"Это был очень трудный момент в моей жизни, когда мне позвонила мама утром и со слезами на глазах сказала, что началась война. Это был, конечно, большой шок, никто не мог поверить в это.

Начались бомбардировки, взрывы. И один из взрывов произошел буквально рядом с местом, где находились мои родители, моя мама, моя сестра. Первые дни были очень трудными, но все нормально, они в порядке.

Шевченко готов принять несколько семей беженцев у себя дома в Лондоне

Дом моей мамы и моей сестры расположен под Киевом, очень близко, по Обуховской трассе. Они не хотели уезжать, хотели остаться. Двадцать дней мама была дома, но состояние здоровья ее начало ухудшаться, поэтому мы решили ее забрать. Сестра и мама сели в машину, забрали двух собак и доехали в Ужгород. Остановились там. В настоящее время они перешли границу и приехали в Италию", – цитирует Шевченко Украинская правда.

Напомним, легенда украинского футбола ведет активную борьбу на информационном фронте. Также экс-тренер сборной Украины готовит убежище для нескольких семей беженцев в своем доме.

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