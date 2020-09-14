Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зізнався, що італійський клуб назавжди залишиться у його серці.

"Завжди відчуваю приголомшливі емоції, коли вдягаю футболку Мілана. Зокрема, білий колір викликає незабутні спогади.

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Мілан завжди буде у моєму серці. Вперед, Мілан", – написав Шевченко на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

До слова, у переможному фіналі Ліги чемпіонів сезону-2002/03 проти Ювентуса Мілан грав саме у білій формі.

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