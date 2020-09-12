"Они сделали то, что мы ожидали. Если Златан еще имеет, что дать, если у него осталась мотивация, то я бы всегда сохранял его.

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В последние месяцы он делал то, что все от него ждут. Он играл с умом и руководил товарищами по команде. Ибра всегда отвечает на поле", – заявил Шевченко в интервью La Gazzetta dello Sport.

К слову, уже в октябре шведскому ветерану исполнится 39, а будущий сезон будет 9-м для форварда в Серии А. Златан вернулся на Сан-Сиро зимой и успел забить 10 мячей и оформить 5 ассистов (18 матчей в лиге).

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