"Ибра всегда отвечает на поле": Шевченко поддержал решение Милана продлить контракт с легендарным шведом
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко уверен, что его бывший клуб получит выгоду от сохранения Златана Ибрагимовича.
"Они сделали то, что мы ожидали. Если Златан еще имеет, что дать, если у него осталась мотивация, то я бы всегда сохранял его.
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В последние месяцы он делал то, что все от него ждут. Он играл с умом и руководил товарищами по команде. Ибра всегда отвечает на поле", – заявил Шевченко в интервью La Gazzetta dello Sport.
К слову, уже в октябре шведскому ветерану исполнится 39, а будущий сезон будет 9-м для форварда в Серии А. Златан вернулся на Сан-Сиро зимой и успел забить 10 мячей и оформить 5 ассистов (18 матчей в лиге).
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