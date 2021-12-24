"Это требует смелости. Шевченко не взяли, потому что он кому-то нравится, или он предложил свои услуги, или по другой странной причине.

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Когда вы думаете с точки зрения предпринимательства, проводите разведку, потом думаете и, наконец, принимаете решение. Никто не может знать наверняка, и тогда следует подумать о ценностях.

Он – спортсмен, который выиграл "Золотой мяч", и этого может быть недостаточно, но он скрупулезный и серьезный. Он сделал выбор в своей жизни, оставив Лондон, и поэтому мы должны его поддержать. Общество любит Андрея, я люблю Андрея", – цитирует Дзангрилло CalcioMercato.

Напомним, после 19 туров Серии А Дженоа остается в зоне вылета, отставая от спасительного 17-го места на 5 очков.

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