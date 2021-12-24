"Це вимагає сміливості. Шевченка не взяли, бо він комусь подобається чи він запропонував свої послуги, чи з іншої дивної причини.

Дженоа розпочала перемовини щодо Міранчука – росіянин може приєднатись до Шевченка вже взимку

Коли ви думаєте з погляду підприємництва, проводите розвідку, потім думаєте і, зрештою, ухвалюєте рішення. Ніхто не може знати напевно і тоді слід подумати про цінності.

Він – спортсмен, який виграв "Золотий м'яч", і цього може бути недостатньо, але він скрупульозний і серйозний. Він зробив вибір у своєму житті, залишивши Лондон, і тому ми маємо його підтримати. Суспільство любить Андрія, я люблю Андрія", – цитує Дзангрілло CalcioMercato.

Нагадаємо, після 19-ти турів Серії А Дженоа залишається у зоні вильоту, відстаючи від рятівного 17-го місця на 5 очок.

Шевченко проти Маліновського: якісний антифутбол, катастрофічні цифри – український тренер без приводу для усмішок