"Шевченко зробив свій вибір, залишивши Лондон": президент Дженоа закликав фанів підтримати українця
Головний тренер Дженоа Андрій Шевченко заручився повною довірою президента клубу Альберто Дзангрілло.
"Це вимагає сміливості. Шевченка не взяли, бо він комусь подобається чи він запропонував свої послуги, чи з іншої дивної причини.
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Коли ви думаєте з погляду підприємництва, проводите розвідку, потім думаєте і, зрештою, ухвалюєте рішення. Ніхто не може знати напевно і тоді слід подумати про цінності.
Він – спортсмен, який виграв "Золотий м'яч", і цього може бути недостатньо, але він скрупульозний і серйозний. Він зробив вибір у своєму житті, залишивши Лондон, і тому ми маємо його підтримати. Суспільство любить Андрія, я люблю Андрія", – цитує Дзангрілло CalcioMercato.
Нагадаємо, після 19-ти турів Серії А Дженоа залишається у зоні вильоту, відстаючи від рятівного 17-го місця на 5 очок.
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