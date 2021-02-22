Защитник АЕКа Олег Данченко в ближайшее время может воплотить в жизнь в свою мечту.

Олег Данченко попал на радары тренерского штаба сборной Украины, сообщил журналист Игорь Цыганык в своей авторской програме Цыганык Live.

Данченко назвал главную причину своего перехода в АЕК

За украинским защитником следит наставник национальной команды Андрей Шевченко и рассчитывает пригласить 26-летнего футболиста уже на мартовский сбор. Стоит отметить, что до перехода в АЕК Данченко с 2017-го выступал в чемпионате России.

Напомним, в марте сборная Украины проведет три матча квалификации ЧМ-2022 против Франции, Финляндии и Казахстана, поединки состоятся 24-го, 28-го и 31 числа соответственно.

Голодуючі Поволжя-5: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії – куми знову разом, новачки і ганьба